Очередь на Крымский мост со стороны полуострова выросла до 4 км из-за дождя

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ливень затруднил досмотр транспорта на Крымском мосту, из-за чего очередь на въезд со стороны Крыма увеличилась, сообщил в четверг министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и обильным выпадением осадков со стороны Крыма образовалась очередь на Крымский мост до 4 км, время ожидания досмотра составило до 2 часов", - написал он в телеграм-канале.

Лукашенко уточнил, что сейчас дождь уже прекратился. Для ускорения досмотра на пункте пропуска увеличен штат сотрудников и усилен контроль за их работой.

Ранее сообщалось, что проезд по Крымскому мосту разрешен только легковому транспорту и автобусам. Весь транспорт подлежит обязательному досмотру.