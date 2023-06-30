Российские военные заявили об авиаударах по ВСУ на купянском направлении

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Запад" сообщили об ударах вертолетов по подразделениям и военной технике вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 авиационной группировки войск "Запад" нанесли восемь ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны", - сказал в пятницу начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

По его словам, артиллерией группировки сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Синьковка, Кисловка и Стельмаховка. "Потери противника составили до взвода живой силы", - заявил Зыбинский

Также он сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы огнем САУ "Акация" уничтожен украинский минометный расчет в районе населенного пункта Новоселовское.