Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Российские военные заявили об авиаударах по ВСУ на купянском направлении

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Запад" сообщили об ударах вертолетов по подразделениям и военной технике вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 авиационной группировки войск "Запад" нанесли восемь ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны", - сказал в пятницу начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

По его словам, артиллерией группировки сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Синьковка, Кисловка и Стельмаховка. "Потери противника составили до взвода живой силы", - заявил Зыбинский

Также он сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы огнем САУ "Акация" уничтожен украинский минометный расчет в районе населенного пункта Новоселовское.

СВО ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве арестована подозреваемая в шпионаже гражданка Украины

Что произошло за день: четверг, 29 июня

Дело журналиста Ивана Сафронова

Верховный суд РФ 2 августа рассмотрит кассацию по делу журналиста Сафронова

Верховный суд РФ 2 августа рассмотрит кассацию по делу журналиста Сафронова

Грантовую поддержку аграрной госпрограммы заменят субсидиями на возмещение части затрат

Грантовую поддержку аграрной госпрограммы заменят субсидиями на возмещение части затрат

На Павелецком направлении МЖД восстановлено движение поездов по двум путям

Картаполов сообщил, что незадолго до мятежа Пригожина уведомили о прекращении финансирования

Госдума приняла закон о долгосрочных сбережениях граждан

Госдума приняла закон о долгосрочных сбережениях граждан

Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала Суровикина

Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала Суровикина

Минздрав сообщил о росте ожидаемой продолжительности жизни в РФ до 73,4 лет

Зампреда правительства КЧР заподозрили в хищении свыше 100 млн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });