Режим ЧС вновь ввели в лесах Хабаровского края из-за пожаров

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Из-за осложнения лесопожарной обстановки в Хабаровском крае в очередной раз ввели режим ЧС, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Михаил Дегтярев. На этот шаг краевые власти пошли, приняв во внимание установившуюся жаркую погоду, а также активность гроз, которые участились в отдаленных районах", - говорится в сообщении.

В период с 29 июня по 19 июля на территории лесного фонда региона запрещается пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением лиц, осуществляющих работы по охране лесов от пожаров и использующих леса на основании договоров аренды лесных участков, и их транспортных средств.

"Ситуация с пожарами в северных районах сложная. Есть пожар в южной части края. Синоптики пока не обещают изменения погодных условий, способных упростить обстановку. Поэтому режим ЧС введен очень вовремя", - приводятся в релизе слова министра лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Гулько.

Он добавил, что также на территории всего края теперь действует запрет на пребывание в лесах, расположенных на землях лесного фонда Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что лесопожарные формирования тушат 13 очагов общей площадью 6,3 тысячи га. Лесными пожарами охвачено несколько северных районов: Аяно-Майский и Охотский. Одно возгорание действует в районе имени Лазо на юге края.

Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности, для тушения требуется постоянная переброска сил на большие расстояния и помощь авиации.

В работе занята группировка из 138 парашютистов-десантников федерального резерва, Амурской области, Приморья и Бурятии.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Хабаровского края возникло 329 возгораний на общей площади свыше 181 тыс. га.