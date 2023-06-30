Российские школьники с 1 сентября будут учиться по единым программам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Единые программы по всем учебным предметам вводятся во всех школах в РФ для обучающихся 1-11-х классов с 1 сентября 2023 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Со следующего учебного года вводятся федеральные программы по всем учебным предметам", - сказал министр, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он добавил, что по всем предметам будут созданы единые государственные учебники.

Требования к их содержанию будет определять министерство просвещения, а права на новые учебники будут принадлежать РФ, пояснили в пресс-службе.