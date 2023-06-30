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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В РФ ограничили доступ к сайтам РИА ФАН, "Политика Сегодня" и "Народные новости"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайтам изданий РИА ФАН, "Политика Сегодня", "Экономика Сегодня", "Невские новости" и "Народные новости", следует из данных службы.

Согласно информации в универсальном сервисе РКН для проверки ограничения доступа к страницам и сайтам в интернете, в России ограничен доступ к сайту РИА "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН) – riafan.ru, а также "Политика сегодня" (polit.info), "Экономика сегодня" (rueconomics.ru) и "Невские новости" (nevnov.ru) и "Народные новости" (nation-news.ru).

В настоящее время сайты всех изданий недоступны.

По чьему требованию сайт был внесен в реестр запрещенной в РФ информации, не указано.

Согласно данным СМИ, эти издания связаны с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Роскомнадзор
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