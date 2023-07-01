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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Боевые корабли РФ совершили переход из Охотского в Японское море через пролив Лаперуза

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" совершили переход из Охотского в Японское море через пролив Лаперуза по пути в пункт постоянного базирования после участия в маневрах, сообщили в субботу российские военные.

"Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" форсировала пролив Лаперуза из Охотского в Японское море", - говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

По проливу Лаперуза проходит граница между Россией и Японией.

"Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" совершают морской переход из акватории Тихого океана в пункт постоянного базирования после выполнения поставленных задач в рамках оперативного учения ТОФ", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

"Экипажи кораблей на переходе морем поэтапно провели ряд корабельных учений и тренировок с отработкой учебно-боевых упражнений, - сообщила пресс-служба ведомства. - Военные моряки совершенствовали свои навыки в противовоздушной обороне и борьбе за живучесть корабля, а также успешно отрабатывали противодиверсионные задачи".

"В назначенных районах моряки-тихоокеанцы провели учения по поиску и слежению за подводными лодками условного противника. Экипажи кораблей преодолели районы с условной минной опасностью с выполнением артиллерийских стрельб по надводным целям, имитирующим противокорабельные мины", - рассказали в пресс-службе.

ТОФ Маршал Шапошников Варяг Японское море Охотское море Восточный военный округ Минобороны РФ пролив Лаперуза
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