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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Глава Анжеро-Судженска арестован по обвинению во взяточничестве

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Кемеровской области в субботу суд избрал меру пресечения в виде ареста главе Анжеро-Судженского городского округа, обвиняемому во взяточничестве, сообщает региональное Следственное управление СКР.

Чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), сказано в сообщении.

Следствие считает, что в августе 2020 года обвиняемый договорился с директором строительной фирмы о передаче 1 млн 900 тыс. рублей в качестве условия для заключения муниципальных контрактов с его фирмой. Компания предпринимателя получала за это возможность построить два многоквартирных дома, в которых муниципалитет должен был приобрести квартиры для детей-сирот и граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья. Директор согласился с условиями и пошел на сделку.

"Глава города путем дачи незаконных указаний и подписания необходимых документов организовал заключение муниципальных контрактов на общую сумму свыше 117 млн рублей. Застройщику были перечислены денежные средства. Однако фирма строительство не завершила, находится в стадии ликвидации", - говорится в сообщении.

Также, по данным следствия, в период с ноября 2019 по июнь 2023 года глава Анжеро-Судженска незаконно занимался предпринимательской деятельностью, предоставляя гостиничные услуги.

Главой Анжеро-Судженска в настоящее время является Александр Рыбалко.

Анжеро-Судженск Кемеровская область СКР
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