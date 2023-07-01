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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Скончался бывший первый заместитель начальника Генштаба российской армии Валерий Манилов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Валерий Манилов скончался в Москве на 85 году жизни, сообщил "Интерфаксу" руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Отмечается, что Манилов умер после тяжёлой и продолжительной болезни.

Манилов родился 10 января 1939 года. С сентября 1996 года по июнь 2001 года - первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Он, в частности, руководил информационным обеспечением действий федеральных сил в Чечне.

Валерий Манилов Генеральный штаб
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