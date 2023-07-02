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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Минобороны РФ сообщило о попытках наступления ВСУ на трех направлениях

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение минувших суток продолжили попытки наступления на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, на донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Артёмовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР).

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 360-ти украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 производства США, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказал Конашенков.

Кроме того, сообщил он, в районах населенных пунктов Северск и Григоровка (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

"На красно-лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское (ДНР), Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики (ЛНР)", - сказал представитель Минобороны России.

Он сообщил, что нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

В районе населенного пункта Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, заявил Конашенков.

По его данным, "за сутки уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап, а также две гаубицы Д-30".

На южно-донецком направлении, сообщил Конашенков, действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское (ДНР).

"На Времевском выступе в районе населенного пункта Ровнополь (ДНР) уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Макаровка (ДНР)", - сказал представитель Минобороны РФ.

На запорожском направлении, сообщил он, оперативно-тактической авиацией группировки войск "Восток" нанесен удар по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и Мирное Запорожской области.

"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70", - заявил Конашенков.

На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки противника в районе населенного пункта Новосёловское (ЛНР), сообщил он.

В районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское (ЛНР) нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 37-й механизированных бригад ВСУ. В районе населенного пункта Стельмаховка (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, сказал Конашенков.

По его словам, "потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20".

Как сообщил Конашенков, "в районе населенного пункта Кисловка уничтожены два склада боеприпасов подразделений 103-й бригады территориальной обороны".

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ ДНР ЛНР Харьковская область Запорожская область
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