Российские военные уничтожили технику ВСУ на ж/д станциях в районе Балаклеи и Чугуева

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об ударах в Харьковской области по военной технике ВСУ, доставленной по железной дороге из центральных и западных районов Украины.

"В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населенных пунктов Балаклея и Чугуев поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он заявил, что российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток нанесены удары по 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.

"В районах населенных пунктов Александро-Шультино, Раздоловка и Веселое Донецкой народной республики поражены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ", - сказал Конашенков.