Три человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Авария в станице Новопокровской Краснодарского края унесла жизни трех человек, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Предварительно установлено, что сегодня, около 20:00 мск в станице Новопокровской водитель автомобиля Geely на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущество в движении BMW, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель BMW и два его пассажира. Предполагаемая виновница аварии госпитализирована.