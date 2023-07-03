Новым послом Казахстана в РФ назначен занимавший пост замгенсека СНГ Абаев
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Посольство Казахстана в Москве возглавил Даурен Абаев, сообщает в понедельник пресс-служба президента республики.
Абаев сменил в этой должности Ермека Кошербаева, который ранее был назначен акимом Восточно-Казахстанской области.
44-летний Абаев в марте занял пост заместителя генерального секретаря СНГ. До этого в разные годы он был пресс-секретарем, советником президента Казахстана, министром информации и коммуникаций, министром культуры и спорта страны.