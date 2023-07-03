Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после завершения учений в Тихом океане

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вернулись в главную базу ТОФ во Владивостоке после завершения учения в Тихом океане, сообщает пресс-служба флота в понедельник.

"Более месяца экипажи боевых кораблей выполняли поставленные задачи в назначенных районах Японского и Охотского морей, а также в дальней океанской зоне. Прибытию во Владивосток предшествовали несколько тысяч морских миль, которые экипажи преодолели, выполняя основные учебно-боевые задачи в рамках оперативного учения флота", - говорится в сообщении.

Накануне возвращения во Владивосток корабли форсировали пролив Лаперуза из Охотского в Японское море.

Экипажи кораблей отработали противовоздушную и противолодочную оборону, приняли участие в десятке частных учений и совместных тренировках. Задачи в море выполнялись в условиях, максимально приближенных к боевым условиям с имитацией противника.