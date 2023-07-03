Экс-замгендиректора "Пурнефтегаза" возглавил Департамент природных ресурсов ЯНАО

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Андрей Гаранин назначен заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и руководителем Департамента природных ресурсов и экологии региона, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Гаранин будет курировать выстраивание госполитики по использованию и охране недр, водных объектов, лесов и объектов животного мира в ЯНАО, заниматься в регионе системной работой по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды.

Гаранин родился 20 февраля 1983 года, в 2006 году по окончании Казанского государственного технологического университета начал трудовую деятельность на химическом заводе "Татазот", затем перешел на работу в ООО "РН-Пурнефтегаз" оператором технологических установок, прошел путь до начальника управления. С марта 2018 года стал заместителем генерального директора по развитию производства ООО "РН-Пурнефтегаз".

28 сентября 2018 года депутаты городской думы Губкинского избрали его главой города.

В пресс-службе губернатора ЯНАО "Интерфаксу" уточнили, что ранее Департамент природных ресурсов региона возглавлял Сергей Хрущев, в ноябре 2022 года он покинул этот пост по семейным обстоятельствам.