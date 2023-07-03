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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Володин выступил за внесение поправок в закон о госзакупках для стимулирования промышленности

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости внесения изменений в закон о госзакупках для того, чтобы стимулировать развитие отечественной промышленности, особенно в сфере инноваций.

В ходе рабочей поездки в Калининградскую область председатель Госдумы посетил в понедельник вместе с руководителями фракций, главами профильных думских комитетов и главой региона Антоном Алихановым фабрику "Обсервер", которая специализируется на разработке и производстве инвалидных колясок с электроприводом.

"Нам надо вносить изменения в законодательство - 44-й ФЗ (о госзакупках - ИФ). Потому что законы на сегодняшний день недостаточно стимулируют развитие нашей отечественной промышленности, тем более, инновационные отрасли. На примере производства технических средств реабилитации мы с вами это можем видеть", - сказал Володин.

По его словам, надо сделать все для того, чтобы развивались российские промышленность, экономика. "И в этом случае, будь это одно наше отечественное предприятие, два, три, они смогут войти в рынок, у них будут преференции. А сегодня, конечно, они неконкурентоспособны, потому что находятся только в начале пути. И у них нет сложившегося рынка. Понятно, кто-то демпингует для того, чтобы их разорить, а самому войти на этот рынок", - отметил председатель Госдумы.

Володин добавил, что вопрос обсуждался с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. "Он знает о предприятии, думает о том, как помочь найти решение. Но надо вносить изменения в 44-ФЗ, где эти вопросы должны быть урегулированы. Вы должны вкладывать в развитие, понимая, что предложенная инновация точно будет востребована. А сегодня вы вкладываетесь, но работаете на склад. Это недопустимо. Мы вас поддержим, и более того, возьмем шефство над вашим предприятием", - добавил спикер Госдумы, обращаясь к руководству фабрики.

Вячеслав Володин
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