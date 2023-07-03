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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

В Тверской области построят хорду для соединения трасс М9, М10 и М11

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Тверской области решили к 2026 году построить транспортную хорду, которая позволит соединить три федеральные трассы, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Один из масштабных проектов - создание транспортной хорды, которое ведется по инициативе главы региона. Она соединит между собой все три федеральные трассы М9 "Балтия", М10 "Россия" и М11 "Нева", а также повысит транспортную доступность истока Волги и озера Селигер в Осташковском городском округе", - говорится в сообщении.

В хорду войдет межмуниципальная дорога Большое Эскино - Трестино - Жданово. В течение трех лет, с 2023 по 2025 годы, будет реконструировано 40 км трассы.

Сейчас в работе участок между населенными пунктам Пухтина Гора и Иванов Двор протяженностью 8,1 км. Проектом предусмотрено прохождение трассы в обход Пухтиной Горы. Здесь будет построен новый участок протяженностью 900 метров. Работы по устройству основания дорожной одежды уже завершены, началась укладка асфальтобетона.

Балтия Нева Тверская область М11 М10 М9
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