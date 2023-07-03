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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Сын Александра Митты опроверг сообщения о резком ухудшении здоровья режиссера

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сын народного артиста России, кинорежиссера и сценариста Александра Митты опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья режиссера, отметив, что им занимаются врачи.

"Все нормально, пока все в порядке, ничего страшного не произошло. Врачи им занимаются, никакой катастрофы нет", - сказал "Интерфаксу" художник и актер Евгений Митта, комментируя информацию СМИ об ухудшении состоянии режиссера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что режиссеру потребовалась помощь врачей, его частично парализовало. Также в СМИ сообщили, что у режиссера предварительно диагностирован инсульт.

Комментируя информацию об инсульте, сын Митты сообщил, что у режиссера инсульт был давно, сейчас же у него "какие-то сосудистые дела, но ничего страшного".

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил инженерно-строительный факультет МИСИ имени В. В. Куйбышева (1955). Затем работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах. В 1960 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа. Режиссер, сценарист, снялся в фильмах Марлена Хуциева "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") и "Июльский дождь". В 1970-1990-х годах руководил режиссерскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Среди его работ, как режиссера экранизация пьесы Александра Хмелика "Друг мой, Колька!", "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Точка, точка, запятая...", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Сказка странствий" и другие.

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