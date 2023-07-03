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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

В АТОР сообщили, что Турция летом потеряла 35-40% туристов из РФ из-за роста цен

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Турция в летнем сезоне 2023 года потеряла 35-40% российских туристов по сравнению с доковидным 2019 годом, основная причина - уход с направления бюджетных туристов из-за роста цен, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Поток туристов, которых туроператоры отправляют в Турцию, по сравнению с рекордным 2019 годом стал заметно меньше. У крупных туроператоров и сетей турагентств на текущий момент проданный объем туров на лето на 35-40% меньше по сравнению с летним сезоном 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным туроператоров, средний чек поездки в Турцию на 10 ночей в летние месяцы доковидного 2019 года у туроператоров колебался в районе 50-60 тыс. рублей на человека в туре. Летом 2023 года средний чек на Турцию вырос практически вдвое и составляет сейчас порядка 100-115 тыс. рублей на человека.

При этом туроператоры видят изменение потребительских предпочтений тех, кому Турция по-прежнему доступна. В частности, вырос спрос на дорогие отели, индивидуальные трансферы и услуги Fast Track в аэропорту, туристы чаще покупают расширенные страховые полисы и питание на борту.

Как напоминают в АТОР, 2019 год был лучшим для российского туризма в Турцию. Турпоток из России составил 7 млн человек. В 2022 году он снизился до 5,2 млн. В этом году власти Турции заявляли о планах принять более 6 млн россиян.

АТОР Ассоциация туроператоров России Турция
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