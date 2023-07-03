Замглавы МИД РФ и посол Китая в Москве обсудили вопросы сотрудничества в ООН

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел в понедельник телефонный разговор с послом Китая в РФ Чжан Ханьхуэем, стороны подтвердили совпадение подходов двух стран к ключевым вопросам международной повестки, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны подробно обсудили актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Пекина на площадке ООН, включая ее Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею. В очередной раз подтвердили совпадение подходов наших стран к ключевым вопросам международной повестки, которое опирается на особые российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.