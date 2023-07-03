Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Замглавы МИД РФ и посол Китая в Москве обсудили вопросы сотрудничества в ООН

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел в понедельник телефонный разговор с послом Китая в РФ Чжан Ханьхуэем, стороны подтвердили совпадение подходов двух стран к ключевым вопросам международной повестки, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны подробно обсудили актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Пекина на площадке ООН, включая ее Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею. В очередной раз подтвердили совпадение подходов наших стран к ключевым вопросам международной повестки, которое опирается на особые российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

МИД РФ Китай ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 3 июля

Нормативный словарь русского языка будут переиздавать не реже раза в пять лет

Нормативный словарь русского языка будут переиздавать не реже раза в пять лет

Росавиация ждет возвращения авиавперевозок в стране на досанкционный уровень в 2023 году

Росавиация ждет возвращения авиавперевозок в стране на досанкционный уровень в 2023 году

Минобрнауки предложило порядок перевода платных студентов-участников СВО на бюджет

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Проректора РАНХиГС Максима Назарова обвинили по делу о фиктивном трудоустройстве

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на COVID-19

Отели Крыма не будут штрафовать задержавшихся из-за пробки на Крымском мосту туристов

Отели Крыма не будут штрафовать задержавшихся из-за пробки на Крымском мосту туристов

В Счетной палате призвали оценить эффективность способов расселения аварийного жилья

В Счетной палате призвали оценить эффективность способов расселения аварийного жилья

ЦИК РФ сможет отложить выборы в новых регионах в случае непредвиденных обстоятельств

ЦИК РФ сможет отложить выборы в новых регионах в случае непредвиденных обстоятельств
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });