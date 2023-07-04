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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Мишустин встретится с членами Совета палаты Совета Федерации

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник проведет встречу с членами Совета палаты Совета Федерации, сообщила пресс-служба правительства.

В мероприятии примут участие: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первые заместители председателя Совета Федерации Андрей Турчак и Андрей Яцкин, а также члены Совета палаты Совета Федерации.

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