Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках выросла до 2300 кв. м.

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках, в котором горит лакокрасочная продукция, выросла до 2300 кв.м., сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

"03.07.2023 в 21.24 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, микрорайон Сходня, улица Некрасова, дом 2. Нежилое здание: административно-складское 3-х этажное, кирпичное, площадью 50х30 м, разделено на 3 секции, соединяющиеся 2-х этажными переходами, кровля железобетонная, мягкая, перекрытия железобетонные. Внутри здания находится производство мебели, склад лакокрасочной продукции и административные помещения. (...) По состоянию на 00.00 площадь пожара 2300 кв.м", - говорится в сообщении.

Пожар тушат 90 человек, 33 единицы техники. В том числе от МЧС России - 62 человека, 23 единиц техники, сказано в сообщении на сайте.