МИД РФ представил приложение с виртуальной экскурсией по особняку Морозовой в Москве

В будущем в приложении будут доступны и другие исторические особняки, находящиеся в ведении ГлавУпДК при МИД

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел представило приложение "Внутри особняка", в котором можно совершить виртуальную экскурсию по особняку Зинаиды Морозовой на Сиридоновке, известному как Дом приемов МИД России.

Цель проекта - знакомство широкой аудитории с Домом приемов и другими подобными объектами, куда невозможно попасть, так как в них расположены диппредставительства или международные организации, отметил и.о. начальника главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России Вячеслав Фатин на деловом мероприятии "Открытый диалог: как рассказать историю, чтобы вызвать интерес", приуроченном к презентации приложения.

"Чем интересен наш проект? В первую очередь не только потому, что мы разработали приложение, которое мы назвали "Внутри особняка" - это интерактивная возможность познакомиться с внутренним убранством. Мы хотели вывести его на новый уровень - это интерактивный спектакль, где будет интереснее знакомиться как с авторами этих сооружений, так и с жильцами этих зданий", - сказал Фатин.

Особняк Зинаиды Морозовой на улице Спиридоновка в Москве был построен в 1893-1898 гг. по проекту архитектора Федора Шехтеля. С 1938 года в нем расположен Дом приемов МИД России.

Приложение "Внутри особняка" доступно для пользователей смартфонов на базе Android, в том числе через RuStore, планируется, что оно будет доступно и на других площадках.