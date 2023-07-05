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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Мишустин подписал постановления о пенсиях контрактников и мобилизованных

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановления, которые регулируют вопросы пенсионного обеспечения граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы, в том числе участников СВО.

"Отдельные категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, в том числе для участия в специальной военной операции, после окончания этой службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о пенсионном обеспечении военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний, а также прокурорских работников и следователей.

"Если они заключили контракт на прохождение военной службы или поступили на военную службу по мобилизации, то после ее окончания выплата пенсии для них будет возобновлена в прежнем размере либо им по их выбору будет назначена пенсия в большем размере с учётом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы", - поясняется в сообщении.

Постановления подготовлены для реализации новых норм федерального закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников отдельных силовых ведомств, принятых в феврале 2023 года.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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