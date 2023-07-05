Новый арт-объект в виде самовара установят в Туле

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Самовар высотой около 5 метров будет установлен в этом году возле Тульского кремля к 245-летию начала самоварного производства в Туле, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Это будет бронзовый арт-объект с подсветкой. Одну его сторону украсят фигуры мастеров, создающих самовар, а другую - сцена тульского чаепития", - говорится в сообщении.

Эскиз арт-объекта выбрали из конкурсных работ, представленных авторами из Тулы, Москвы, Астрахани, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Всего на конкурс поступили 24 заявки, среди них как начинающие, так и именитые скульпторы. Победителем стал известный тульский скульптор Юрий Уваркин.

В пресс-службе отметили, что городская скульптура по его макету появится перед машиностроительным колледжем им. Никиты Демидова, рядом с башней Пятницких ворот Тульского кремля.

Планируется, что скульптуры в миниатюре по эскизам других участников конкурса будут также отлиты в бронзе, их установят в Баташевском саду Тулы.

В музее "Тульские самовары" открыли выставку, на которой представлены работы скульпторов, принимавших участие в конкурсе, она будет работать до 28 августа.

В Туле уже открыты арт-объект "Тульская азбука", "Укрощение блохи", арт-объект в виде большой пятирублевой монеты на Казанской набережной, скульптурная композиция "Грибная полянка", скульптуры "Тульскому мастеровому", "Тульское чаепитие", памятники тульскому прянику и гармони.

Тула славится производством самоваров различных моделей. Их выпуск был налажен с середины XVIII века (первая самоварная фабрика появилась здесь в 1778 году - ИФ), представители известных тульских самоварных династий - Баташевы, Шемарины, Фомины, Лисицыны.

На тульских фабриках выпускали самовары самых разнообразных форм - "вазы", "шары", "банки", "рюмки", "яйцевидные", "дули", а также подарочные и дорожные.