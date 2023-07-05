РЖД восстановили работу сайта и приложения после хакерской атаки

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" восстановило работу сайта и мобильного приложения, которые подверглись в среду массированной хакерской атаке, сообщила компания.

Вместе с тем в компании отмечают, что атаки продолжаются. "В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения", - предупреждают РЖД.

Ранее в среду РЖД сообщили о сбоях в работе сайта и приложения на фоне хакерских атак.

Несмотря на это, кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме, сообщала монополия.