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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

РЖД восстановили работу сайта и приложения после хакерской атаки

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" восстановило работу сайта и мобильного приложения, которые подверглись в среду массированной хакерской атаке, сообщила компания.

Вместе с тем в компании отмечают, что атаки продолжаются. "В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения", - предупреждают РЖД.

Ранее в среду РЖД сообщили о сбоях в работе сайта и приложения на фоне хакерских атак.

Несмотря на это, кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме, сообщала монополия.

РЖД
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