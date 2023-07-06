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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Глава ДНР заявил, что село Клещеевка находится под контролем российских военных

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о полном контроле российских войск над селом Клещеевка под Артемовском (Бахмутом).

"Противник подошел достаточно близко, но военнослужащие Вооруженных сил РФ все сделали грамотно и на вчерашний день - созванивался с командованием - там все под контролем, вся Клещеевка под контролем", - сказал Пушилин в четверг в эфире телеканала "Соловьев Live".

Клещеевка - населенный пункт к юго-западу от Артемовска. Ранее в СМИ появились сообщения, что российские войска его оставили.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Денис Пушилин ДНР Клещеевка
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