Глава ДНР заявил, что село Клещеевка находится под контролем российских военных

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о полном контроле российских войск над селом Клещеевка под Артемовском (Бахмутом).

"Противник подошел достаточно близко, но военнослужащие Вооруженных сил РФ все сделали грамотно и на вчерашний день - созванивался с командованием - там все под контролем, вся Клещеевка под контролем", - сказал Пушилин в четверг в эфире телеканала "Соловьев Live".

Клещеевка - населенный пункт к юго-западу от Артемовска. Ранее в СМИ появились сообщения, что российские войска его оставили.