Командиров Вооруженных сил РФ смогут наказывать за несоблюдение прав и свобод подчиненных

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Несоблюдение командиром прав и свобод военнослужащих, отдача приказа без определения мер по его материально-техническому обеспечению, а также воспрепятствование деятельности военной полиции могут отнести к грубым дисциплинарным проступкам, следует из проекта изменений федерального закона "О статусе военнослужащих", подготовленного Минобороны РФ.

Соответствующий проект изменений опубликован в четверг на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе министерство обороны России предлагает расширить список грубых дисциплинарных проступков. В частности, в перечень предлагается внести "непринятие командиром (начальником) в пределах его компетенций необходимых мер по соблюдению прав и свобод военнослужащих, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации".

Кроме того, авторы предлагают внести в список проступков отданный командиром приказ без определения мер по материально-техническому обеспечению его выполнения, а также воспрепятствование выполнению военнослужащим военной полиции ВС РФ должностных и специальных обязанностей.

"Несоблюдение прав и свобод военнослужащих, необходимость выполнения служебных задач без их должного материального обеспечения приводит к снижению морально-политического и психологического состояния личного состава, мотивации к военной службе, досрочному увольнению военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с военной службы, совершению военнослужащими правонарушений", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.