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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Пропавшие в Прикамье туристы найдены живыми и здоровыми

Пропавшие в Прикамье туристы найдены живыми и здоровыми
Архивное фото
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спасатели нашли всех туристов, пропавших во время сплава в Пермском крае, сообщает министерство территориальный безопасности региона в своем телеграм-канале во вторник.

"Спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состояния здоровья", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, туристическая группа из 22 человек, половина из которых - дети, отправилась на сплав по реке Усьва 4 июля. 9 июля они должны были прибыть в одноименный поселок, но к этому дню на связь никто из них не вышел. Протяженность маршрута составляет 175 км.

Пермский край
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