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Соцфонд в 2022 г. направил более 335 млрд руб. на улучшение жилищных условий через маткапиал

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На самое популярное направление для маткапитала в 2022 году - улучшение жилищных условий - Социальный фонд России выделил 335,7 млрд рублей, сообщил глава Соцфонда РФ Сергей Чирков.

"Как и прежде, граждане чаще всего направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. На эти цели фонд направил в 2022 году 335,7 млрд рублей или 88% от общей суммы расходов по этому направлению", - сказал Чирков на пленарном заседания Госдумы во вторник.

Следующим популярным направлением для направления средств маткапитала в прошлом году стало образование детей. На эти цели было направлено 20 млрд рублей или более 5% от общей суммы расходов.

Материнский капитал, помимо улучшения жилищных условий, можно направить на образование ребенка, оплату товаров и услуг для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери, ежемесячные выплаты на ребёнка до трёх лет. С 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке, по факту рождения. С 1 января 2020 года материнский капитал можно получить при рождении первого ребенка.

Начиная с 2023 года, полномочия по выдаче маткапитала перешли от Пенсионного фонда единому Социальному фонду России. Новый фонд обеспечивает все меры поддержки и страховые выплаты, за которые ранее отвечали ПФР и ФСС.

РФ
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