Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Камчатки

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи в среду утром зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2, эпицентр которого располагался в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Как сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН), эпицентр землетрясения находился в 140 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 31 км под морским дном.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что жители региона подземные толчки не ощутили.

"В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось", - сказали в ведомстве.

Угроза цунами не объявлялась.