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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Черноморский флот РФ усилили новым ракетным кораблем - носителем "Калибров"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Малый ракетный корабль (МРК) "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", построенный на судостроительном заводе в Керчи, пополнил состав Черноморского флота, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Отмечается, что церемония приема в состав ВМФ России и подъема Андреевского военно-морского флага прошла под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова.

"Эта церемония стала своеобразной отправной точкой службы МРК "Циклон" и его экипажа. Приказом главкома ВМФ корабль зачислен в состав Черноморского флота", - сообщили в министерстве.

"Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота", - сказал на церемонии Евменов, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным Минобороны РФ, для Керченского судостроительного завода МРК "Циклон" стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.

МРК "Циклон" проекта 22800 "Каракурт" имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Панцирь-М", крупнокалиберные пулемётные установки.

Минобороны РФ
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