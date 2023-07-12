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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Новый российский корвет "Меркурий" пополнит средиземноморскую эскадру

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Корвет "Меркурий", который в мае вошел в состав Черноморского флота, пополнит российскую эскадру на востоке Средиземного моря. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Николай Евменов.

"В этом году заводчане сдали нам для Черного моря (корабль) "Меркурий", который будет нести службу в восточном Средиземноморье", - сказал Евменов в интервью телеканалу "Звезда".

Он также сообщил, что Северный флот в нынешнем году получит фрегат "Адмирал Головко".

"Сейчас в непростых условиях мы в этом году получаем ракетный крейсер стратегического назначения, атомные многоцелевые подводные лодки, оснащенные высокоточным оружием, дизельные подводные лодки", - заявил Евменов.

Корвет "Меркурий" вошел в состав ВМФ России 13 мая 2023 года.

"Меркурий" - пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Предназначен для патрулирования ближней и дальней морских зон, борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами.

По официальным данным, корабли проекта 20380 вооружены 100-миллиметровыми универсальными артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, противокорабельными ракетами. Авиагруппа корабля – один вертолет Ка-27ПЛ. При строительстве кораблей проекта применена технология "стелс".

ВМФ РФ
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