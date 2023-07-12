Российские военные сообщили о вылете МиГ-31 из-за самолета ВВС Норвегии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 в среду был поднят в воздух из-за приближения к границе РФ военного самолета Норвегии над Баренцевым морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ (структура Минобороны РФ).

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении центра.

"При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - заявил Национальный центр.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - сообщили российские военные.