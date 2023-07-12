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Госдума приняла закон о частичном доступе ДОМ.РФ к кредитным историям

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому ДОМ.РФ может получить право доступа к кредитным историям, долги по которым включаются в ипотечное покрытие при выпуске облигаций, кроме того, выплаты граждан и компаний по обязательствам, которые были переуступлены ДОМ.РФ, предлагается включить в источник формирования кредитных историй.

Документ (№285567-8) в январе внесло в парламент правительство.

Согласно принятому закону, ДОМ.РФ может запросить сведения из бюро кредитных историй (БКИ) по кредитам, которые пользователь кредитных историй намерен уступить ипотечному агенту для выпуска облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством ДОМ.РФ. Сейчас у ДОМ.РФ нет права запрашивать информацию, содержащуюся в кредитных историях заемщиков ипотечных жилищных кредитов, которые компания планирует включить в ипотечное покрытие облигаций.

"Реализация предлагаемого изменения позволит единому институту развития в жилищной сфере (ДОМ.РФ - ИФ) улучшить оценку качества ипотечных жилищных кредитов (займов), подлежащих включению в ипотечное покрытие облигаций, а также окажет влияние на повышение качества портфелей ипотечных кредитов в обеспечении облигаций с ипотечным покрытием", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

В 2021 году ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" было размещено 11 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ на общую сумму 403 млрд рублей. Совокупный объем выпусков ИЦБ ДОМ.РФ с 2016 года на тот момент составил 1,3 трлн рублей.

Госдума Дом.рф
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