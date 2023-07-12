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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Новым главным исполнительным директором RTVI стал Дмитрий Сурьянинов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Главным исполнительным директором (CEO) группы компаний RTVI вместо Ольги Пивень стал директор по информационному вещанию Дмитрий Сурьянинов, говорится в сообщении группы.

"Ольга Пивень, возглавлявшая RTVI с 2021 года, покидает компанию в связи с выполнением всех поставленных задач. Новым СЕО стал Дмитрий Сурьянинов, занимавший должность директора по информационному вещанию", - говорится в сообщении RTVI.

В сообщении отмечается, что Пивень "выполнила свои задачи по превращению RTVI в современное мультиплатформенное digital-медиа".

"Выполнив свои задачи в части трансформации бизнеса, далее я планирую сфокусироваться на развитии собственных проектов в области коммуникаций", - сказала Пивень, чьи слова приводятся в сообщении.

Сурьянинов, по данным RTVI, является членом команды, пришедшей вместе с Ольгой Пивень на RTVI в 2021 году. До своего назначения на пост CEO он отвечал за новостное вещание канала, создание объединенной редакции и digital-составляющей. В качестве CEO он займется развитием RTVI на текущих и новых площадках. "В его обязанности войдет общее стратегическое и операционное управление группой компаний, также за ним сохранится функция контроля информационного вещания", - говорится в сообщении.

Дмитрий Сурьянинов Ольга Пивень
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