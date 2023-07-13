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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Лавров заявил о перспективах сотрудничества РФ и АСЕАН

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия и АСЕАН имеют хорошие перспективы сотрудничества в продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что общими приоритетами РФ и АСЕАН являются расширение и укрепление многопланового сотрудничества. Он добавил, что в настоящее время интенсивно развиваются контакты внешнеполитических ведомств и национальных советов безопасности.

"На повестке дня также новые инициативы в сфере цифровизации экономики и развития умных городов. Хорошие перспективы сотрудничества в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, в сфере образования", - сказал Лавров, открывая встречу Россия-АСЕАН.

Он подчеркнул, что Москва "последовательно выступает за упрочение асеаноцентричной архитектуры, которая должна оставаться фундаментом безопасности и устойчивого развития АТР".

"Знаем, что это не всем нравится, но мы руководствуемся не чьими-то предпочтениями, а объективной задачей мира и стабильности на этом огромном пространстве", - заключил министр.

Лавров МИД РФ АСЕАН
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