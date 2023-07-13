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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Утечка нефтепродуктов из танкера произошла на реке Лене в Иркутской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Танкер, вставший под погрузку дизельным топливом, дал течь на реке Лене в Усть-Куте Иркутской области, последствия разлива устраняются, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Об инциденте с разливом нефтепродуктов на Лене доложили из Усть-Кута. Сегодня ночью танкер, вставший под погрузку дизельным топливом, дал течь", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

По информации начальника управления ГО и ЧС Усть-Кутского муниципального образования Сергея Моисеева, на месте установили три ряда бонового заграждения, для очистки акватории применили сорбент.

"На данный момент за боны нефтепродукты не вытекают. К танкеру подогнали дополнительное судно, чтобы перекачать топливо на него. Работа уже началась. К вечеру планируют устранить последствия разлива", - отметил Кобзев.

Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры. Также на место направлены специалисты межрегионального управления Росприроднадзора.

Иркутская область Лена Усть-Кут
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