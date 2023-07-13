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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Главы МИД РФ и Индии обсудили взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар провели встречу в Джакарте, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, сотрудничество в различных областях. Обменялись мнениями по ключевым проблемам региональной и международной повестки дня, включая взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Встреча прошла в четверг "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте.

Сергей Лавров МИД РФ Субраманьям Джайшанкар Индия
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