Главы МИД РФ и Индии обсудили взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар провели встречу в Джакарте, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, сотрудничество в различных областях. Обменялись мнениями по ключевым проблемам региональной и международной повестки дня, включая взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Встреча прошла в четверг "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте.