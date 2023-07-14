Сроки экспертиз строек станут едиными для Главгосэкспертизы и Росприроднадзора

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Экспертизы на строящихся объектах по принципу "одного окна" будут проводить в единые сроки с Росприроднадзором с 1 сентября, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы.

"Федеральный закон вносит ряд изменений в Градостроительный кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации. В части поправок, непосредственно затрагивающих деятельность Главгосэкспертизы России, закон направлен на дальнейшее развитие института проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы по принципу "одного окна". Так, для синхронизации процедур двух экспертиз закон предусматривает переход к единым срокам рассмотрения объектов Главгосэкспертизой и Росприроднадзором", - говорится в сообщении.

Этот срок составляет 42 рабочих дня с возможностью его продления. Дополнительно к синхронизированным срокам начала проведения экспертиз синхронизированы и сроки окончания.

Предусматривающий эти изменения закон уже принят и опубликован, он вступит в силу с 1 сентября 2023 года. В соответствии с этим законом, ведения о заключениях государственной экологической экспертизы должны размещаться на официальном сайте Росприроднадзора не позднее даты регистрации заключения государственной экспертизы проектной документации в ГИС ЕГРЗ.

Уточняется, что части 6.1 - 6.3 статьи 49 Градостроительного кодекса признаются утратившими силу, в связи с чем потребуется признать утратившими силу Правила представления проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы.