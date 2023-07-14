В РФ расширили перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнило перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства.

"Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, дополнен 21 позицией. Постановление об этом подписано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства РФ.

Там сообщили, что в обновленный перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов и синтетических каннабиноидов.

"Решение направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ", - отметили в пресс-службе.