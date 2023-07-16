Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотников

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе в связи с атакой беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы", - написал он в своем телеграм-канале.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.