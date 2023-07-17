В Сбербанке заявили более чем о 20 попытках нападения на офисы под влиянием мошенников

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - С начала года Сбербанк зарегистрировал более 20 попыток нападения на свои офисы по указанию мошенников, сообщили в банке в понедельник.

По данным Сбербанка, злоумышленники звонят жертвам от лица правоохранительных органов или сотрудников безопасности банка и сообщают им о мошеннических операциях с их средствами.

"Мошенники стараются выманить у жертвы деньги, а затем толкают ее на преступление в отношении банка. Например, под предлогом помощи полиции в задержании мошенников жертву просят устроить "дымовую завесу", подорвать петарду или совершить поджог в офисе банка", - говорится в сообщении.

"В случае, если злоумышленникам удается похитить денежные средства гражданина, они признаются в мошенничестве и предлагают вернуть похищенное в обмен на акт диверсии - запуск фейерверка в отделении или нападение на сотрудника банка", - сообщает Сбербанк. В итоге пострадавший не получает своих денег, но сам при этом нарушает закон.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что, выполняя указания мошенников, их жертвы могут стать фигурантами уголовного дела о террористическом акте.

"Я призываю всех наших граждан быть бдительными и помнить, что от правоохранительных органов не могут исходить призывы к совершению противоправных действий, коими являются поджоги, взрывы фейерверков в отделениях и нападения на сотрудников", - приводятся его слова в сообщении Сбербанка.