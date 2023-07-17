Сервис МВД по проверке недействительных паспортов закрыт на время техработ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Онлайн-сервис МВД по проверке российских паспортов на действительность недоступен, поскольку на сайте Главного управления по вопросам миграции проводят технические работы, сообщил пресс-центр МВД.

О том, когда сервис возобновит работу, там пообещали сообщить дополнительно.

Законодательно "сервис проверки сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов, размещенный на сайте ГУВМ МВД России, используемый ранее кредитными и некредитными финансовыми организациями, исключен из перечня источников информации для них", - заявили в пресс-центре и за разъяснениями предложили обращаться в Банк России.

При этом граждане, у которых возникли сложности с подтверждением статуса действительного паспорта гражданина, могут проверить свой паспорт на онлайн-сервисе по адресу: http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000 (на момент публикации новости страница была недоступна - ИФ) и вне зависимости от результата нажать кнопку "Сообщить об ошибке".

В МВД также рекомендуют подать соответствующий запрос в службу поддержки на Едином портале государственных услуг Российской Федерации. "Этот запрос будет перенаправлен в соответствующее миграционное подразделение МВД России и рассмотрен в кратчайшие сроки", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, граждане могут обратиться с заявлением лично или посредством онлайн-сервиса на соответствующем интернет-сайте в территориальный орган МВД России, который выдал ему паспорт гражданина России.

Как сообщил "Коммерсантъ", Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в МВД и правительство с просьбой восстановить действие сервиса проверки по списку недействительных паспортов. В письме НСФР говорится, что по закону о противодействии отмыванию кредитные организации до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента. Согласно положению ЦБ, документ, по которому проводится идентификация, должен быть действительным на дату проверки. Участники рынка опасаются, что услугу могут не подключить снова, в то время как альтернативный онлайн-канал проверки СМЭВ 3 работает нестабильно и медленно.