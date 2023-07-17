Глава Минспорта заявил, что Игры БРИКС и Игры СНГ не заменят России Олимпиады

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Крупные международные соревнования, такие как Игры стран БРИКС, Игры стран СНГ, Игры Будущего, а также Игры Дружбы, должны обеспечить российским спортсменам стабильный календарь соревнований и не являются заменами Олимпиад и чемпионатов мира, заявил журналистам министр спорта Олег Матыцин.

"Игры БРИКС, Игры Дружбы, Игры Будущего, Игр стран СНГ... мы не рассматриваем их как альтернативные соревнования...Это новые форматы, которые формируют и укрепляют нашу национальную систему спорта. Будут Олимпийские игры и чемпионаты мира, хорошо...Если нет, то мы создаем условия для полноценного календаря и конкуренции внутри России при условии приглашения всех стран, которые захотят к нам приехать", - сказал он.

Олимпийский комитет России продолжает обсуждать с Международным олимпийским комитетом возможность участия россиян в летней Олимпиаде в Париже, однако российские спортсмены не будут для этого подписывать какие-либо декларации, осуждающие политику России, сказал также министр.

"Какие-то шансы (на участие россиян в Олимпиаде - ИФ) есть...Мы в диалоге с МОК через соответствующие структуры - Олимпийский комитет России, федерации ведут переговоры со своими международными пантерами. Часть федераций приняли решение пригласить россиян на свои соревнования, к сожалению, без своих флага и гимна, что мы расцениваем как дискриминационный элемент, тем не менее, они участвуют", - сказал Матыцин.

"Что касается допуска на Олимпийские игры, то это прерогатива МОК. Для нас неприемлемым условием тут является подписание спортсменами каких-то деклараций, осуждающих проведение Россией СВО или политику нашего государства. Наши спортсмены и тренеры на это не пойдут", - добавил он.

13 июля МОК сообщил, что в числе стран, которым он вручит 26 июля приглашения на Игры в Париже, не будет России, Белоруссии и Гватемалы.

Олимпиада в Париже начнется 26 июля 2024 года. МОК рассылает приглашения странам-участницам, как правило, ровно за год до начала Игр.

Игры стран БРИКС и Игры Будущего планируется провести в 2024 году в Казани, Игры стран СНГ пройдут в Белоруссии в августе, а Игры Дружбы планируется провести осенью 2024 года в Москве.