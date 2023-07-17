ЦБ РФ перед заседанием по ставке сообщил о росте инфляционных ожиданий почти на 1 п.п.

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о росте инфляционных ожиданий населения.

Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в июле выросли с 10,2% до 11,1%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 21 июля.

Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила в начале июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых. Некоторые эксперты допускают и больший шаг ее повышения - на 75-100 б.п.

Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".

ЦБ в июне в шестой раз подряд оставил ключевую ставку неизменной - на уровне 7,5%.

Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале - 12,2%, в марте - 10,7%, в апреле - 10,4%, в мае - 10,8%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле, согласно опросу "инФОМ", продолжила снижаться, составив 13,8% (против 13,9% в июне и 14,1% в мае).