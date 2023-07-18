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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Глава Крыма сообщил о 28 нейтрализованных за ночь беспилотниках

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали за ночь в восточной части Крыма 28 беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 - подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Самая восточная точка Крыма - Керчь, где начинается Крымский мост, атакованный накануне двумя украинскими надводными беспилотниками.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Крымский мост Сергей Аксенов Республика Крым Севастополь
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