Глава Крыма сообщил о 28 нейтрализованных за ночь беспилотниках
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали за ночь в восточной части Крыма 28 беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 - подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.
Самая восточная точка Крыма - Керчь, где начинается Крымский мост, атакованный накануне двумя украинскими надводными беспилотниками.
В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.