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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

ФСБ заявила о предотвращении теракта на объекте критической инфраструктуры Ярославской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Угличе женщины, которая по заданию спецслужб Украины собирала информацию для совершения теракта на объекте критической инфраструктуры региона.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области", - сообщила спецслужба.

В Угличе задержана гражданка России 1987 года рождения, "осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта".

ФСБ Ярославская область
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