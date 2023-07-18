ФСБ заявила о предотвращении теракта на объекте критической инфраструктуры Ярославской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Угличе женщины, которая по заданию спецслужб Украины собирала информацию для совершения теракта на объекте критической инфраструктуры региона.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области", - сообщила спецслужба.

В Угличе задержана гражданка России 1987 года рождения, "осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта".