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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

"Ночной экспресс" между Москвой и Петербургом запустят 24 июля

"Ночной экспресс" между Москвой и Петербургом запустят 24 июля
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Поезд "Ночной экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом планируется запустить 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), которая предоставила вагоны для этого поезда.

В общей сложности ГТЛК передала перевозчику – пассажирской компании "Тверской экспресс" – 28 пассажирских вагонов, в результате сформировано два пассажирских состава.

"Поезд "Ночной экспресс" будет курсировать ежедневно. Первый поезд отправится из Санкт-Петербурга в Москву 24 июля 2023 года в 01 час 05 минут. В его составе будет 13 вагонов, два из которых – категории "СВ", 10 вагонов-купе и один штабной. Отправление поездов из Москвы и Санкт-Петербурга будет производиться с Ленинградского и Московского вокзалов", - сообщила ГТЛК.

Вагоны для "Ночного экспресса" произведены на "Тверском вагоностроительном заводе" (входит в состав "Трансмашхолдинга").

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