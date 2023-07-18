Пациенты с сибирской язвой, покинувшие больницу в Туве, будут наблюдаться амбулаторно

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пациенты с сибирской язвой, самовольно покинувшие Республиканскую инфекционную больницу Тувы, взяты под амбулаторное наблюдение, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Согласно сообщению, два пациента находятся дома в селе Бижиктиг-Хая, два других – в Ак-Довураке. "После осмотра установлена эпителизация кожных покровов. У пациентов взяты контрольные анализы, все чувствуют себя удовлетворительно", - сообщает министерство.

"Медицинскими работниками проведена беседа о недопустимости выходить за пределы своего жилища, а также повторно об опасности сибирской язвы, путях передачи и рисках, связанных с инфекцией. За пациентами ведется амбулаторное наблюдение, в том числе в рамках противоэпидемических мероприятий на территории очага", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что инфекция передается через повреждения на коже при уходе за больными, забое и разделке туш, контакте с продуктами животноводства, а передача сибирской язвы от человека к человеку нехарактерна.

Как сообщало министерство здравоохранения республики накануне, четыре пациента с сибирской язвой отказались от лечения и самовольно покинули Республиканскую инфекционную больницу Тувы. Еще один пациент с таким диагнозом остался в медучреждении и продолжил лечение.

В сообщении говорилось, что состояние всех пяти пациентов оценивалось как удовлетворительное, но они могли быт выписаны только после "полной эпителизации кожных проявлений инфекции".

Как сообщалось, на 6 июля диагноз "сибирская язва" был подтвержден у пяти человек в Туве. Все они были госпитализированы.