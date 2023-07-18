Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Пациенты с сибирской язвой, покинувшие больницу в Туве, будут наблюдаться амбулаторно

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пациенты с сибирской язвой, самовольно покинувшие Республиканскую инфекционную больницу Тувы, взяты под амбулаторное наблюдение, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Согласно сообщению, два пациента находятся дома в селе Бижиктиг-Хая, два других – в Ак-Довураке. "После осмотра установлена эпителизация кожных покровов. У пациентов взяты контрольные анализы, все чувствуют себя удовлетворительно", - сообщает министерство.

"Медицинскими работниками проведена беседа о недопустимости выходить за пределы своего жилища, а также повторно об опасности сибирской язвы, путях передачи и рисках, связанных с инфекцией. За пациентами ведется амбулаторное наблюдение, в том числе в рамках противоэпидемических мероприятий на территории очага", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что инфекция передается через повреждения на коже при уходе за больными, забое и разделке туш, контакте с продуктами животноводства, а передача сибирской язвы от человека к человеку нехарактерна.

Как сообщало министерство здравоохранения республики накануне, четыре пациента с сибирской язвой отказались от лечения и самовольно покинули Республиканскую инфекционную больницу Тувы. Еще один пациент с таким диагнозом остался в медучреждении и продолжил лечение.

В сообщении говорилось, что состояние всех пяти пациентов оценивалось как удовлетворительное, но они могли быт выписаны только после "полной эпителизации кожных проявлений инфекции".

Как сообщалось, на 6 июля диагноз "сибирская язва" был подтвержден у пяти человек в Туве. Все они были госпитализированы.

Тува
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани скопилось уже 700 машин

В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об "ударе возмездия" по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве

На подъездах к Крымскому мосту снова образовались пробки

На подъездах к Крымскому мосту снова образовались пробки

"Ночной экспресс" между Москвой и Петербургом запустят 24 июля

"Ночной экспресс" между Москвой и Петербургом запустят 24 июля

В Минфине назвали неизбежным дальнейшее увеличение госдолга России

В Думу внесен законопроект о реальных сроках за пропаганду идеологии экстремизма

ФСБ заявила о предотвращении теракта на объекте критической инфраструктуры Ярославской области

Автомобильных пробок нет с обеих сторон Крымского моста

Автомобильных пробок нет с обеих сторон Крымского моста

Минобороны РФ заявило о перехвате 28 украинских дронов, летевших на Крым

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });