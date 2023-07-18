Путин во вторник встретится с губернатором Саратовской области Бусаргиным
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник примет доклад губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.
"Сегодня рабочий день достаточно спокойный, идут рутинные встречи, будет сегодня на докладе у президента губернатор Саратовской области Бусаргин", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Остальные мероприятия в графике главы государства носят непубличный характер, добавил Песков.